Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yıldönümü paylaşımı Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik yıldönümü kutlaması geldi.

ensonhaber.com

Ekranların iki ünlü oyuncusu Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım, dolu dizgin aşk yaşamaya devam ediyor.

İlişkilerini gizlemeden yaşayan çiftten yıldönümleri için romantik bir paylaşım geldi.

En son Sipahi dizisiyle ekranlarda olan Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile arabada yolculuk yaptıkları anları paylaştı. En son Sipahi dizisiyle ekranlarda olan Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile arabada yolculuk yaptıkları anları paylaştı.

"Senedir..."

Yıldırım'ın paylaşıma "Senedir..." notunu düşmesiyle ünlü çiftin yıl dönümlerini kutladığı anlaşıldı.

Mutluluk sarhoşu olan Deniz'in gözleri kapalı bir şekilde şarkıya eşlik etmesi ise gözlerden kaçmadı.

Şu sıralar tatilde olan aşıklara takipçilerinden beğeni yağdı.