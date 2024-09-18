Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın gelinlik ve damatlık fiyatı ortaya çıktı Uzun süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, dün İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Ünlü aşıkların damatlık ve gelinliğinin fiyatı öğrenildi.

Haber Merkezi

Ekranların iki ünlü ve başarılı çifti Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz." sözleriyle doğrulamıştı.

İTALYA'DA 'EVET' DEDİLER

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle evlendi.

Pınar Deniz, Vivienne Westwood tasarımı bir gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım beyaz ceketli bir takım giymeyi tercih etti.

DAMAT GELİNİ GEÇTİ

Pınar Deniz'in gelinliğinin 165 bin TL, Kaan Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Aşıkların nikah kareleri sosyal medyada gündem oldu.