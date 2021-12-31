Pınar Deniz: Yap numaranı 2022

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz, 2022 yılına seslendi.

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Pınar Deniz, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

"SANA İNANIYORUM"

Deniz, bir dergi için verdiği seksi pozunu paylaşarak ''Sana inanıyorum 2022. Yap numaranı'' notunu düştü.

Çok sayıda yorum ve beğen alan Deniz'in paylaşımına ''Ve Tanrı kadını yarattı'', ''Çok güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.