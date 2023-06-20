Pınar Deniz, yine şarkı söyledi Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz şarkı söyledi. Sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini Deniz'den alamadı.

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Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ve oyunculuğu çok beğenilen Pınar Deniz güzelliği, oyunculuğu kadar sesiyle de dikkat çeken bir isim.

Sesi de çok beğenilen Deniz, şarkıcı Aybüke Albere'nin sahnesine çıktık.

Yıldız Tilbe'den de söyledi

29 yaşındaki güzel oyuncunun şarkı söylediği anlar sosyal medyayı salladı. Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını da söyleyen Deniz'e sosyal medyada yorum yağdı.

Güzel oyuncuyu dinleyenler arasında sevgilisi Kaan Yıldırım da vardı. Pınar Deniz şarkı söylerken Yıldırım, gözlerini kırpmadan büyük bir beğeniyle sevgilisini izledi.