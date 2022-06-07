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Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, bornozlu pozu ile sosyal medyayı salladı.
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 07:59
- Güncelleme : 07.06.2022 - 09:23
Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını heyecanlandırıyor.
Bornozlu poz beğenildi
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye poz veren Pınar Deniz'in son sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
Kulis paylaşımında bulunan Pınar Deniz'in bornozlu pozları yaktı geçti.
Son dönemde kariyerinde adeta zirveyi yaşayan Pınar Deniz'in yıldızı, Vatanım Sensin dizi ile parlamıştı.