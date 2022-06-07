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    Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, bornozlu pozu ile sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 07:59
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:23
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    Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım

    Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını heyecanlandırıyor.

    Bornozlu poz beğenildi

    Geçtiğimiz günlerde bir dergiye poz veren Pınar Deniz'in son sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

    Kulis paylaşımında bulunan Pınar Deniz'in bornozlu pozları yaktı geçti.

    Son dönemde kariyerinde adeta zirveyi yaşayan Pınar Deniz'in yıldızı, Vatanım Sensin dizi ile parlamıştı.

    Pınar Deniz den bornozlu paylaşım #1

    Pınar Deniz den bornozlu paylaşım #2

    Pınar Deniz den bornozlu paylaşım #3

    Pınar Deniz den bornozlu paylaşım #4


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