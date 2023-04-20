Pınar Deniz'den güldüren paylaşım
ensonhaber.com

Ekranların reyting rekorları kıran dizilerinden Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Pınar Deniz'den ggüldüren paylaşım

Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor

Deniz, bir süredir yakışıklı Kaan Yıldırım ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri. olan Pınar Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Pınar Deniz'den ggüldüren paylaşım

"Çok yakışıklı oldum"

Deniz, kendisine bıyık yaptı. Deniz, bu paylaşımına, "Çok yakışıklı oldum" notunu yazdı.

"Peki ya bu?"

Oyuncu, ardından kendine yaptığı bu kareyi ise, "Peki ya bu?" diyerek, güldürdü.

Pınar Deniz'den ggüldüren paylaşım
Pınar Deniz'den ggüldüren paylaşım
Pınar Deniz'den ggüldüren paylaşım