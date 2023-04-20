Pınar Deniz'den güldüren paylaşım Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz, sosyla medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

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Ekranların reyting rekorları kıran dizilerinden Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor

Deniz, bir süredir yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri. olan Pınar Deniz, son paylaşımıyla dikkat çekti.

"Çok yakışıklı oldum"

Deniz, kendisine bıyık yaptı. Deniz, bu paylaşımına, "Çok yakışıklı oldum" notunu yazdı.

"Peki ya bu?"

Oyuncu, ardından kendine sakal yaptığı bu kareyi ise, "Peki ya bu?" diyerek, güldürdü.