Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a romantik kutlama: "İyi ki doğdun sevgilim" Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

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Son zamanların en popüler dizilerinden Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

Romantik paylaşım

Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyen ikiliden Deniz, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

"Beraber büyüyoruz"

38'inci yaşına giren Yıldırım ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Deniz (30), paylaşımına "Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim." notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Deniz’in gönderisini yorumlara kapatması da dikkat çekti.