Pınar Deniz'den yeni kareler

Güzel oyuncu Pınar Deniz'in ateşli pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu.

YENİ POZLAR GELDİ

Kamera karşısına geçen güzel oyuncu, birbirinden özel pozlar verdi. Deniz, ateşli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınlayan Deniz, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.