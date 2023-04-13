Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası
ensonhaber.com

Reyting rekortmeni dizisindeki Ceylin karakteriyle adından söz ettiren ünlü Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası

Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi bulunan Deniz, süper minili pozlarını peş peşe paylaştı.

Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası

'Ev ile set arasında bir yerdeyim'

Deniz leoper desenli süper minisi ile arabada pozlar verdi. 'Ev ile set arasında bir yerdeyim' notu ile paylaştığı pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası

44 bin TL

Oyuncunun üzerindekiler merak konusu oldu. Rotate marka sweatshirt 2 bin 896 TL. Çantası ise Prada, 44 bin TL.

Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası
Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası
Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası
Pınar Deniz'in 44 bin TL'lik çantası