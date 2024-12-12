Pınar Deniz'in belirginleşen göbeği dikkat çekti

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran ünlü çift, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

BİR OĞLU OLACAK

Yaklaşık 5 aylık hamile olan ve bir erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Pınar Deniz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"

Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:

Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç.

"KIZ ÇOCUĞU DİYE HAYAL ETMİŞTİM"

Öte yandan Pınar Deniz de daha önce hayatının değiştiğini ve artık iki kişilik düşündüğünü ifade etmişti.

Bir itirafta da bulunan ünlü oyuncu, "Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum" demişti.