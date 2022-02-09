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    Pınar Deniz'in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz süper minili pozlarıyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 07:31
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 07:58
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    Pınar Deniz'in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

    Son zamanların yükselen oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz, şimdi de kardeşi Huri Deniz dolayısıyla gündeme geldi.

    Şu sıralar Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da fırtınalar estiren ünlü oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    BOZCAADA POZLARI

    Huri Deniz, Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Bozcaada'dan karelerini paylaşan Huri deniz, güzelliğiyle büyüledi.

    Sosyal medya üzerinden vintage ürünlerin satışını yapan Huri deniz, ablası Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

    Pınar Deniz in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor #1

    Pınar Deniz in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor #2

    Pınar Deniz in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor #3

    Pınar Deniz in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor #4

    Pınar Deniz in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor #5

    Pınar Deniz in kardeşi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor #6


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