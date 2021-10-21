Katıldığı programda sosyal medyadaki paylaşımları hakkında konuşan şarkıcı Pınar Dilşeker, fotoğraflarına filtre uyguladığını söyledi.

TV 8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının son konuğu şarkıcı Pınar Dilşeker oldu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Dilşeker, son zamanlardaki paylaşımları nedeniyle estetik iddialarını gündeme getirdi.

Bunun üzerine programda konuya değinen Dilşeker, estetik operasyon geçirmediğini; Instagram üzerinden fotoğraflarına filtre uyguladığını belirtti.

"BEN DE KENDİMİ TANIYAMIYORUM"

Estetik iddialarını yalanlayan Dilşeker, "Filtre yaptırdığımız zaman hemen estetik mi yaptırdınız diyorlar. Her sene aynı cevabı veriyoruz. Fotoğraflarla oynamak artık çok doğal. Bir de makyaj hileleri var. Kendimi ben bile tanıyamıyorum, bu kim diyorum."

"SAÇ EKLENİYOR, KAŞ EKLENİYOR..."

Yayın sırasında filtreli ve filtresiz fotoğraflarını yorumlayan Dilşeker, "İtiraf ediyorum, herkesin bildiği bir uygulama var, oradan saç ekleniyor, kaş ekleniyor." açıklamasında bulundu.

Pınar Dilşeker: Instagram'daki fotoğraflarda kendimi tanıyamıyorum