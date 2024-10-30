Pınar Eliçe'nin hayali gerçek oldu! 12 metrelik tekne aldı

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Şu sıralar bir magazin programında yorumculuk yapan şarkıcı Pınar Eliçe, her açıklaması ve her paylaşımıyla dikkat çeken isimlerden.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Eliçe, 'En büyük hayalimdi' diyerek tekne sahibi olduğunu duyurdu.

12 metre fiber tekne alan ünlü isim, teknesinin fiyatını sır gibi saklarken şu açıklamayı yaptı;

"BENİM İÇİN ÖZEL HAZIRLANDI"

"En büyük hayalim tekne sahibi olmaktı. Süleyman Atahan Bey, benim için özel tasarladı. Türkiye'nin en hızlı teknesine sahibim. Artık tüm yazı Bodrum koylarında teknemde sevdiklerimle ve ailemle geçireceğim."

Teknesinden fotoğraflar paylaşan Pınar Eliçe'nin bu karelerine 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.