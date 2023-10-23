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Popstar Armağan Uzun Bülent Ersoy'dan sonraki kariyeriyle dikkat çekti

Popstar Armağan Uzun Bülent Ersoy'dan sonraki kariyeriyle dikkat çekti Popstar Armağan Uzun, Diva Bülent Ersoy'dan boşandıktan sonra kendine bambaşka bir hayat kurdu ve mesleğini de değiştirdi.