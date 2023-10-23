Popstar Armağan Uzun Bülent Ersoy'dan sonraki kariyeriyle dikkat çekti

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Popstar yarışmasıyla ünlenen Armağan Uzun son hali ve mesleğiyle gündem oldu.
Yeni hayat
Programda ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşayan eski yarışmacı yeni hayatıyla konuşuldu.
Çeşme'de yaşayan zaman zaman mekanlarda ve düğünlerde sahne alan ünlü yarışmacı, şimdilerde mütevazı bir hayat yaşıyor
"Çaresizlikten evlendim"
O dönem Diva'dan boşandıktan sonra "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim." diyen Armağan Uzun, artık Torbalı'da asansörcülük yapıyor.
Armağan Uzun'un iyice beyazlamış saçlarını görenler "Adam yaşlanmış" yorumlarında bulundu.
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