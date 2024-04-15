Popstar Bayhan çok değişti! Son halini dörenler yorum yağdırdı Popstar yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Bayhan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. A

ensonhaber.com

Bir dönemin en çok izlenilen projelerinden Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunduğu yarışmadan üçüncülükle ayrıldıktan sonra da adını duyurmaya devam eden Bayhan şarkı söylemenin yanı sıra son dönemde tarzı ve tavırlarıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıları kendine kas tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Popstar Bayhan bu sefer de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Bıyık bıraktı

Yeni şarkısını müzikseverlerini beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen Bayhan'ı görenler kendisini tanımakta zorluk çekti. Bıyık bırakan Bayhan herkesi şaşırttı.

"Bayhan baydı..."

Bayhan'a "Ülkü Ocakları başkan yardımcısı gibi olmuş", "Bayhan baydı...", "Güldürmek için yapmıştır umarım çünkü başardı", "Performansı oldukça başarılı", "Yeni tarzını çok beğendim" gibi yorumlarlar yapıldı.