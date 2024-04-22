Popstar Bayhan evinin kapılarını açtı! Tespih koleksiyonu gündem oldu Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, evini gösterdi. Ünlü şarkıcının tespih koleksiyonu dikkat çekti.

ensonhaber.com

Bir döneme damga vuran müzik yarışmalarından Popstar'ın en dikkat çeken yarışmacılarından Bayhan, geçtiğimiz günlerde imaj değiştirmişti. Bayhan'ın yeni tarzı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Yeni şarkısını müzikseverlerini beğenisine sunmak için kamera karşısına geçen ve imaj değiştiren Bayhan'ı görenler, tanımakta zorluk çekmişti.

Şimdi de eviyle gündem oldu

Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı.

Siyah tonlarının hakim olduğu evinde, şarkıcının deri koltukları ve siyah perdeleri dikkat çekti.

Altın tozundan tespih

Evde dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu. Yenilebilir altın tozundan oluşan şık tespihler, görenleri kendisine hayran bıraktı.