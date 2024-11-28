Popstar Bayhan'ın babası vefat etti

Haber Merkezi

Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle hafızalarda yer edinen Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan, baba acısı yaşıyor.

Popstar Bayhan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Bayhan, babasının vefat ettiğini açıkladı.

"BABAM HAYATA VEDA ETMİŞTİR"

Bayhan, "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı mezarlığına defnedilecektir." dedi.