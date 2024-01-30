Popstar Mehtap canlı yayında açıkladı: "Hülya Avşar benim kuzenim" Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Popstar Mehtap, Şarkıcı Hülya Avşar'ın kuzeni olduğunu belirtti.

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Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz yıl pıhtı atması sebebiyle gece yarısı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımdan çıkarılan ve odaya alınan Popstar Mehtap Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Sağlığına kavuşan ünlü isim, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

‘’Hülya Avşar benim öz kuzenim"

Mehtap, sağlık sorunları yaşadığı dönemde kendisini arayan soran ünlülere teşekkür etti. Mehtap öte yandan Hülya Avşar’ın kendisini sürekli aradığını ifade ettiği esnada ‘’Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar’lardan’’ diyerek dikkat çeken açıklamaya imza attı.