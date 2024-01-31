Popstar Mehtap, Nez'in dansını görünce çıldırdı Sosyal medyada gündem olan pavyon danslarını eleştiren Popstar Mehtap, şarkıcı Nez'in Dilber dansını görünce kendini tutamadı.

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin elbisesi ve dansı çok beğenildi. Adeta bir akım haline gelen bu dansa ünlüler de dahil oldu.

Son olarak şarkıcı Nez, jartiyerli elbisesiyle Dilber dansı yapınca sosyal medyada gündem oldu.

Mehtap Yılmaz tepkili

Bir dönemin en popüler yarışmacılarından 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla şampiyon olan Mehtap Yılmaz, son dönemde bir furya haline gelen pavyon dansına tepki göstermişti.

"Acilen pavyona başlasın'

Bugün Aramızda Kalmasın programına konuk olan Popstar Mehtap, Nez'a adeta ateş püskürdü. Mehtap; 'Beynine oksijen gitmiyor herhalde. Böyle göbek atmakla olmuyor. Bu dansla bu kıyafetle bu jartiyeriyle acilen pavyona başlasın.' dedi.