Popstar Mehtap Yılmaz pavyonları anlattı! "Bir tek sevişmedikleri kalıyor" Kuzeni Hülya Avşar'ın programına konuk olan Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, pavyonlar hakkında konuştu.

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ensonhaber.com

Şu sıralar reyting rekorları kıran İnci Taneleri dizisinden sonra yaptığı yorumlarla gündeme gelen Popstar Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hülya Avşar'ın akrabası olduğunu söylemişti.

Akraba çıktılar

'Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan." diyen Mehtap Yılmaz, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Mehtap Yılmaz'a Hülya Avşar, geçmişte yaşadıklarına dair de sorular yöneltti.

"Bir tek sevişmedikleri kalıyor"

Programda, Avşar'ın "Ne yapıyorlar gözünün önünde sen sahnedeyken?" dediği anlar öne çıktı. Popstar Mehtap ise bu soruya "Bir tek sevişmedikleri kalıyordu yani sevişmeye kadar gidiyorlardı." yanıtını verdi.

"Annem Avşar'lardan"

Popstar Mehtap, Hülya Avşar'ın kendisini sürekli aradığını söylemişti. Popstar, "Sayın Hülya Avşar'a çok teşekkür ederim. Hastanede yattığım sürece beni hiç yalnız bırakmadı. Biz Hülya Avşar'la kuzeniz. Annem Avşar'lardan." demişti.