Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı: "Makyajsız tanıyamadım" Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla bilinen Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden şarkıcı Mehtap Yılmaz, Seda Sayan itirafıyla gündemde geldi. Yılmaz, "Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadım" dedi.

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Popstar yarışması ile tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu geçtiğimiz günlerde kısmi felç geçirmişti. Mehtap Yılmaz tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Önceki gün bir magazin programına konuk olan Mehtap, Seda Sayan hakkında yaptığı bir itirafla gündeme geldi.

"Seda sayan'ı tanıyamadım"

Mehtap, "Seda sayan dört arkadaşıyla oturuyormuş. Günaydın demişler bana, bende herkese günaydın deyip geçmişim.

Aralarında Seda Sayan da varmış. Makyajsız tanıyamadım ben onu" ifadelerini kullandı.

Popstar Alaturka döneminde bir anda Türkiye’nin gündemine oturan bu genç kadın binlerce kişinin desteğini almıştı. Dobralığıyla çok sevilen Mehtap, yarışmadaki performansıyla da birinci olmuştu. Yarışmadan sonra müziğe ağırlık veren Mehtap, ses getiren şarkılara imza atmıştı.