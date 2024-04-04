Popstar Mehtap Yılmaz'dan yürek burkan paylaşım! "Oğlum melek oldu" Popstar Alaturka programı ile adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz'ın son paylaşımı yürekleri burktu.

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Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, kedisini kaybetti.

Derin üzüntü yaşayan Yılmaz, vefat eden kedisi için veda paylaşımı yaptı.

"Bu yalan dünyada yarım kaldım."

Kedisinin mezarı başında duygusal anlar yaşayan Mehtap Yılmaz, "Son kez doya doya öptüm, kokladım. Oğlum melek oldu. Acımın tarifi yok. Kardeşin bana emanet. Ben bu yalan dünyada yarım kaldım." şeklinde yazdı.