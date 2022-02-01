Prens Andrew'un mal varlığı tehlikede

Cinsel tacizle suçlanan İngiliz Prens'i, hakkında açılan davanın ardından zorlu bir süreç bekliyor.

ABD'li Virgina Giuffre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'u cinsel saldırıyla suçluyor.

Kraliçe, davaya onay verilmesinin ardından Andrew’un Kraliyet ve askeri unvanlarına son verdi.

PRENS ANDREW'U BEKLEYEN ZORLU SÜREÇ

İngiltere basınından Mirror'ın haberine göre, icra memurları, davayı kaybetmesi halinde Prens Andrew'un 30 milyon sterlinlik evindeki varlıklara el koyabilir.

Avukat Arick Fudali, "Tazminat kararı olması ve davalının ödemekten kaçınmaya çalışması durumunda, mal varlığına, hatta denizaşırı mal varlığına el koymanın bir yöntemi ve prosedürü var ve banka hesaplarına, fiziksel mülklere el konulmasını içerebilir." dedi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULABİLİR

Temyizin Giuffre'nin lehine sonuçlanması durumunda, Prens Andrew'un ya borçlu miktarı ödemesi gerekecek ya da mal varlıklarına el konulması riskiyle karşı karşıya kalacak.

SONBAHARDA NEW YORK'TA MAHKEMESİ VAR

Andrew, hakkındaki iddiaları tümüyle reddediyor. BBC'nin aktardığına göre, sonbahar aylarında New York'ta asliye hukuk davası gerçekleştirilecek.

"EN BÜYÜK KUMARI OYNADI"

Kraliyet'i yakından takip edenler, Andrew'un jüri tarafından yargılanmayı talep ederek "en büyük kumarı" oynadığını söylüyor.

Andrew aleyhinde ortaya çıkabilecek bir sonucun, Kraliyet Ailesi'ne "onarılamaz zarar verebileceği" konuşuluyor.