Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'nin arası bozuldu

İngiliz basınına göre, ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet'le bozulan ilişkileri henüz düzelmedi.

Eşi Meghan Markle ile sürpriz bir şekilde İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ile ailesi arasındaki bağların eskisi gibi güçlü olmadığı ortaya çıktı.

İngiltere merkezli ITV'nin haberine göre, Prens Harry, Amerika'ya taşındıktan sonra ailesinin durumu yüzünden kalbi kırıldı.

HARRY'NİN KALBİ KIRIK

Habere göre, Harry her ne kadar yeni hayatından mutlu olsa da ailesiyle olan ilişkilerinde durum böyle değil.

Harry ve Meghan'ın arkadaşı olan ITV haber sunucusu Tom Bradby, "(Prens Harry'nin) Ailesiyle ilgili durum nedeniyle kalbinin kırıldığını düşünüyorum. Bunu bilmek için ille de bilgiye sahip olmanıza gerek yok, ama bence doğru." dedi.

KRALİYET'TEN AYRILMA KARARI

Çiftin, geçen yıl ocak ayında Kraliyet Ailesi olarak unvanlarından vazgeçip mali olarak bağımsız olmak istediklerini açıklaması, İngiltere'de şok etkisi yaratmıştı.

"KİMSE HALİMİ SORMADI"

Meghan Markle, Ekim 2019'da İngiliz basınına verdiği bir demeçte, Kraliyet Ailesi'ni işaret ederek, hamileliği döneminde yalnız bırakıldığını söylemiş, "Pek çok insan iyi olup olmadığımı sormadı." diye konuşmuştu.