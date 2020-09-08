Prens Harry ile Meghan Markle, 2.4 milyon sterlinlik borcu geri ödedi

Prens Harry ile Meghan Markle, 2.4 milyon sterlinlik borcu geri ödedi

Çift, Netflix ile anlaşma sonrasında Kraliyet Hanesi'ne olan borçlarının ödemesini yaptı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor’da bulunan Frogmore Cottage’ı yenilemek için Kraliyet Hanesi'nden 2.4 milyon sterlinlik borç aldı.

İngiliz basınına göre, çift, Netflix ile 150 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Anlaşma, Meghan ve Harry’nin rol alabileceği film ve programları kapsıyor.

ANLAŞMANIN ARDINDAN BORCU ÖDEDİLER

Meghan-Harry çiftinin, anlaşmanın ardından 2.4 milyon sterlinlik borcu Kraliyet Hanesi'ne geri ödediği kaydedildi.

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Galler Prensesi Diana ile ilgili bir belgeselin söz konusu anlaşma kapsamında olduğu da iddia edildi.

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