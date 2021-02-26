Euro
8.9876
0.35%
Dolar
7.4061
0.73%
Altın
418.2
-0.08%
Borsa
1.472
-1.12%
Bitcoin
349.402
-4.80%
EXEN Coin
16.78
1.45%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Prens Harry, oğlu Archie'nin söylediği ilk kelimeyi açıkladı

    Sussex Dükü, Archie'nin ilk olarak timsah dediğini belirtti. Harry, oğlunun kişiliğinden bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Prens Harry, oğlu Archie'nin söylediği ilk kelimeyi açıkladı

    Eşi Meghan Markle ile yaşamlarını ABD'de sürdüren Prens Harry, çocuğu Archie ile ilgili bir anısını anlattı.

    İLK KELİMESİ TİMSAH OLDU

    İngiliz oyuncu ve komedyen James Corden, sohbet ettiği Harry'ye Archie'nin söylediği ilk kelimeyi sordu.

    Prens Harry, "Crocodile (timsah), üç heceli." cevabını verdi. Corden ise kelimenin uzun olduğunu söyledi.

    "ŞARKILAR SÖYLÜYOR"

    1.5 yaşındaki oğlunun özelliklerini paylaşan Harry, "Hayret verici bir kişiliğe sahip. 3-4 kelimeyi bir araya getirmeye başladı bile. Şimdiden şarkılar söylüyor." dedi.

    Sussex Dükü, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra eşi ve oğluyla birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 15 milyon dolarlık bir malikaneye yerleşti.

    Prens Harry, oğlu Archie nin söylediği ilk kelimeyi açıkladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir