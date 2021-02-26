Prens Harry, oğlu Archie'nin söylediği ilk kelimeyi açıkladı

Sussex Dükü, Archie'nin ilk olarak timsah dediğini belirtti. Harry, oğlunun kişiliğinden bahsetti.

Eşi Meghan Markle ile yaşamlarını ABD'de sürdüren Prens Harry, çocuğu Archie ile ilgili bir anısını anlattı.

İLK KELİMESİ TİMSAH OLDU

İngiliz oyuncu ve komedyen James Corden, sohbet ettiği Harry'ye Archie'nin söylediği ilk kelimeyi sordu.

Prens Harry, "Crocodile (timsah), üç heceli." cevabını verdi. Corden ise kelimenin uzun olduğunu söyledi.

"ŞARKILAR SÖYLÜYOR"

1.5 yaşındaki oğlunun özelliklerini paylaşan Harry, "Hayret verici bir kişiliğe sahip. 3-4 kelimeyi bir araya getirmeye başladı bile. Şimdiden şarkılar söylüyor." dedi.

Sussex Dükü, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra eşi ve oğluyla birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 15 milyon dolarlık bir malikaneye yerleşti.