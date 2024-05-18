Prens Harry ve Meghan Markle'ın Nijerya ziyaretine İngiltere'den tepki geldi Prens Harry ve Meghan Markle'ın Nijerya'yı ziyaret etmesinden Kral Charles ve Prens William'ın rahatsız olduğu öğrenildi.

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ensonhaber.com

İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Nijerya'yı ziyaret etti.

Çiftin 2020 yılında terk ettikleri kraliyetten ayrılmamış gibi yaptıkları bu ziyaret, Birleşik Krallık'ta gündem oldu.

Kral sinirlendi

Kraliyet uzmanı yazar Tom Quinn, bu geziden dolayı Prens William ve Kral Charles'ın küplere bindiğini iddia etti.

Quinn, "Resmi bir kraliyet ziyaretinden bekleyebileceğiniz her şey vardı: Resepsiyonlar, okullara, yardım kuruluşlarına, engellilere ve yaralı askerlere ziyaretler. Charles'ın hiç bu kadar sinirli görülmediği söyleniyor" dedi ve ekledi:

"Bu kabus durumunu nasıl kontrol edeceğiz?"

Meghan ve Harry'nin konuşmaları ve tüm tavırları öyle tasarlanmıştı ki hala tamamen görev başındaki kraliyet üyeleri oldukları izlenimini veriyorlardı. Charles ve William için durum şu: Sanki Meghan ve Harry, 'Görev başındaki kraliyet üyesi olmak için sizin izninize ihtiyacımız yok. Bunu istediğimiz zaman istediğimiz yerde kendi kurallarımızla gerçekleştiririz' diyor. William ve Charles kafalarını kaşıyıp 'Bu kabus durumunu nasıl kontrol edeceğiz?' diye düşünüyor.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa'nın davetiyle geçen hafta cuma günü Batı Afrika ülkesine giden çift, orada üç gün boyunca ağırlandı.