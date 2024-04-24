Prens Louis'in yeni karesini kanser tedavisi gören Middleton çekti Galler Prensesi Kate Middleton, küçük oğlu Prens Louis'nin doğum gününe özel yeni bir karesini paylaştı.

ensonhaber.com

Uzun zamandır ortalarda olmayan Galler Prensesi Kate Middleton, kanserle mücadele ediyor.

Prenses bu süreçte ise çocuklarına zaman ayırıyor ve onların özel anlarını paylaşıyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın beşinci sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis, 6 yaşına bastı.

Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.

Fotoğraf normalden geç paylaşıldı

Genelde doğum günü karelerini gece yarısı paylaşan çift, bu yıl geleneği bozarak öğleden sonra küçük oğullarının bir fotoğrafını paylaştı. Ailenin "benzeri görülmemiş" bir dönemden geçmesi nedeniyle fotoğrafın normalden geç paylaşıldığı düşünülüyor.

Fotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde, sık sık çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.