Prens William ve Kate Middleton, tahta hazır

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İngiltere'de kansere yakalanan Kral Charles'ın durumu "stabil."

Ancak her ne kadar Kral Charles, tahtta kalmaya ve kraliyet adına gezilere katılmaya devam etse de durumunun pek parlak olmadığı söyleniyor.

Bu söylenti ise İngiltere'de kraliyet üzerine yazılar yazan Sally Bedell Smith tarafından ortaya atıldı.

TAHT HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kraliyet biyografileri yazan ünlü gazeteci Sally Bedell Smith, "Galler Prensi William ve Kate Middleton’ın beklenenden çok daha yakın bir tarihte kral ve kraliçe olmaya hazırlanıyorlar" dedi.

Sally Bedell Smith, People’a yaptığı açıklamada “Kral görevlerini tipik bir kararlılıkla yerine getirmesine rağmen, kanser tedavisi sırasında sınırlamaları kabul etmek zorunda kaldı” dedi.

KRALİYETİN GÜNDEMİ DEĞİŞİYOR

Kraliyet kaynakları bir süredir William ve Kate için “Sırada hayatlarının en büyük görevi var ve elbette Kate'in sağlığı öncelikli ama bu aynı zamanda herkesin bir adım geri çekilip şu anda neyin önemli olduğunu anlamasına da olanak sağladı” yorumları yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Prenses Kate, mart ayında bir video paylaşarak kansere yakalandığını açıklamıştı.

Tedavi sürecinde sessizliğe bürüne Prenses Kate, eylül ayında paylaştığı videoyla da kemoterapisinin bittiğini duyurmuştu.