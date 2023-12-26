Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın çocukları büyüdü! İngilizlerin gözü yaşlı... Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın çocuklarının yılbaşına özel verdikleri poz, sosyal medyadan paylaşıldı.

ensonhaber.com

İngiliz Kraliyet Ailesi, herkesin gözü önünde yaşadıkları hayatlarla favori haline geldi.

Özellikle Prenses Diana ile başlayan bu popülerlik, Kate Middleton ve Meghan Markle ile devam ediyor.

Meghan'ın Kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye gitmesinin ardından "prenses" unvanı alan Kate Middleton'ın çocukları ise kocaman oldu.

Şu sıralar Noel kutlamaları için sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Prens William ve Kate Middleton'ın 3 çocuğu, dikkati çekti.

Kraliyet çocukları büyüdü

Galler Prensi ile Prensesi, üç çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozunu paylaştı.

10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in portresi büyük ilgi gördü.

Bebekliklerinden itibaren kameraların karşısında olan ve büyümelerine milyonlarca kişinin şahit olduğu Kraliyet çocukları, son halleriyle Noel fotoğrafına yansıdı.