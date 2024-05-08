Prens William yeni ziyaretine hazırlanıyor Prens William, Cornwall Dükalığı'na yapacağı ziyarete hazırlanırken, kanser tedavisi gören Kate Middleton'ın ise katılmayacağı öğrenildi.

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Kanser tedavisi gören Kate Middleton, basın karşısına çıkmıyor.

Tedavi sürecini ailesiyle geçirmek isteyen Kate, Prens William'ın yeni seyahatine eşlik etmeyecek.

Cornwall Dükalığı'na yapacağı ziyarete hazırlanan Prens William'ın ise eşi hakkında yapacağı yeni açıklama merak ediliyor.

En az 1 yıl yok

Son gelen bilgilere göre ise Kate'in, en az bir yıl hiçbir etkinlikte boy göstermeyeceği ve basın karsısına çıkmayacağı belirlendi. Sevenleri, Kate'in iyileşme süreci boyunca onu görme şansına sahip olmayacak.

Ayrıca Prens William ve Kate'in modacısı olan Amaia Arrieta, yaptığı açıklamada herkesi şaşırttı.

"Cehennem günleri..."

Arrieta, Daily Telegraph'a Kraliyet çiftinin mevcut zorluklarıyla ilgili düşüncelerini ve Kraliyet çevresi içindeki kişisel dinamiklere dair açıklama yaptı.

"Şu anda kalbim kırık, sanırım cehennemden geçiyorlar, umarım geri dönerler. Bu gerçekten kişisel bir durum." dedi.