Prens William'ın fake hesaplar kullandığı ortaya çıktı

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İngiltere'de şu sıralar gündem, Prens William'ın fake hesapları...

2024 yılının oldukça zor olduğunu söyleyen ve eşi Kate Middleton iyileştikten sonra yeniden etkinliklere dönen Prens William, son olarak bir maçta görüntülendi.

Aston Villa - Celtic maçına giden Prens William'ın, fake hesapları olduğu, bu şekilde sosyal medyadan ve maç yorumlarından uzak kalmadığı görüldü.

"KATE BİLE BİLMİYOR"

Prens William'ın son olarak Aston Villa- Celtic maçını heyecanla takip ettiği görülürken, bazı Kraliyet kaynakları Kate Middleton'dan bile gizlediği, fake hesabı olduğunu söyledi.

"SON DEDİKODULARDAN HABERDAR OLMAK İSTİYOR"

Bunun nedenini kaynaklar ise "Spora dair son haberler ve dedikodulardan haberdar olmak" olarak yorumladı.

"O HER ZAMAN HER ŞEYDEN HABERDAR"

Kraliyet'e yakın bir kaynak "O her zaman takımla ilgili tüm dedikodulardan haberdar. Her taraftar forumuna katılıyor. Farklı isimler altında giriş yapıyor ve orada hissettikleri veya diğer taraftarların düşünceleri hakkındaki görüşlerini paylaşıyor." dedi.