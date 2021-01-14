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    Prenses Diana’nın balmumu heykeline tepki

    Prenses Diana’nın balmumu heykeline tepki

    Brezilya'daki bir müzede sergilenen Prenses Diana'nın heykeli tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 15:10
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    Brezilya’daki bir müze, dünyaca ünlü isimlerin balmumunu yapıp sergi açtı. Müzede Prenses Diana'nın heykeline de yer verildi.

    Ancak müzeyi ziyaret edenler, Prenses Diana’nın balmumu heykelini görünce gözlerine inanamadı.

    "KALDIRIN ŞU HEYKELİ"

    Heykeli gören Diana hayranları, ‘Kaldırın şu heykeli, bunun neresi Diana’ diyerek müzeyi topa tuttu.

    Tepkilere sessiz kalmayan müze yönetimi, heykelin gerçeğe yakın olduğunu söyledi.

    Prenses Diana’nın balmumu heykeline tepki #1

    Prenses Diana’nın balmumu heykeline tepki #2

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