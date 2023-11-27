Prenses Diana’nın bluzu açık artırmada İki çocuk annesi Diana, 1997'de 36 yaşındayken Paris'te sevgilisi Dodi el Fayed ile birlikte şüpheli bir trafik kazasında ölmüştü. Diana’nın nişan portresinde giydiği bluz satılacak.

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Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Galler Prensesi Diana'nın 1981'de çekilen nişan portresinde giydiği bluz, açık artırmayla satılacak.

Kraliyet fotoğrafçısı Lord Snowden'ın çektiği fotoğrafta Diana'nın üzerinde olan açık pembe bluz, Julien’s Auctions tarafından düzenlenen, ünlülerin kıyafetlerinin yeni sahiplerini bulacağı bir müzayedede yeni sahibini bulacak.

Bluzun değerin 80 bin ila 100 bin sterlin arası

Bluzun değerin 80 bin ila 100 bin sterlin arası olarak belirlendi. Bluz, daha sonra Diana'nın gelinliğini de tasarlayan David ve Elizabeth Emanuel tarafından üretilmişti.

Bluz daha önce, "Diana: Onun Moda Hikayesi" sergisi kapsamında Londra'daki Kensington Sarayı'nda sergileniyordu.

Diana'nın nişan portresi, Vogue dergisinde 1981'de; Prens Charles ve Diana'nın nişanlandıklarını açıkladıkları tarihte yayınlanmıştı.