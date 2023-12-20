Prenses Diana'nın elbisesine rekor fiyat! Duyanın ağzı açık kaldı... İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sevilen isimlerinden olan Prenses Diana'nın elbisesi, 1,1 milyon dolara (yaklaşık 30 milyon lira) satıldı ve rekor kırdı.

ensonhaber.com

Prenses Diana, İngiliz Kraliyeti'nin vazgeçilmez isimlerinden biriydi...

1997 yılında Paris'te trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Diana'nın eşyaları ise satışa çıkmaya devam ediyor.

Los Angeles merkezli müzayede evi Julien's Auctions, merhum Prenses Diana'nın giydiği bir gece elbisesinin, beklenen fiyatın 11 katına; 1,1 milyon dolara (yaklaşık 30 milyon lira) satıldığını ve bir rekor kırdığını söyledi.

Yeni dünya rekoru

Julien's Auctions'ın yaptığı açıklamaya göre elbise, 1 milyon 148 bin 80 dolara satıldı.

Açıklamada, "Julien's, Prenses Diana'nın giydiği ve açık artırmada en yüksek fiyata satılan elbise konusunda yeni dünya rekorunu elinde tutuyor." denildi ve önceki açık artırma rekorunun 604 bin 800 dolar olduğu belirtildi.

Elbise, Julien's Auctions ve Turner Classic Movies (TCM) tarafından çeşitli hatıra eşyalarının yer aldığı dört günlük "Hollywood Efsaneleri" satışının bir parçası olarak satıldı.

Müzayedede Diana'nın 1981'de giydiği pembe şifon bluz ise 381 bin dolara satıldı.