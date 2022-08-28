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    Prenses Diana'nın otomobili, 650 bin sterline satıldı

    Galler Prensesi'nin aracının satışı, açık artırmada gerçekleştirildi.
    • 28.08.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 13:43
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    Prenses Diana'nın otomobili, 650 bin sterline satıldı

    İngiltere'de Kraliyet Ailesi'yle ilgili haberlerin ilk sıralarında yer alan Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil satışa sunuldu.

    36 yaşındayken hayatını kaybeden Diana'nın otomobili için İngiltere'de müzayede düzenlendi.

    650 bin sterline alıcı buldu

    Galler Prensesi'nin 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.

    Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.

    Diğer aracı 52 bin sterline satıldı

    AA'nın haberine göre, Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.

    Tüneldeki kazada hayatını kaybetti

    Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

    Prenses Diana nın otomobili, 650 bin sterline satıldı #1

    Prenses Diana nın otomobili, 650 bin sterline satıldı #2

    Prenses Diana nın otomobili, 650 bin sterline satıldı #3

    Prenses Diana nın otomobili, 650 bin sterline satıldı #4

    Prenses Diana nın otomobili, 650 bin sterline satıldı #5


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