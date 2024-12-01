Prenses Kate Middleton, yeni yıl için mesaj paylaştı

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Zor bir yıl geçiren ve kanseri atlatan Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde iyileşti.

İyileştikten sonra yeniden kraliyet görevlerine dönen prenses, 6 Aralık'taki Aziz Nikola Günü töreninde konuklara dağıtılmak üzere bir mektup yazdı.

Mektuptan bazı bölümler, bu geleneksel tören öncesinde internette yayınlandı.

SEVGİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

42 yaşındaki Galler Prensesi, kutlama ve neşe zamanı olarak bahsettiği geleneksel gün mesajında, sevginin en karanlık zamanları aşmaya yardımcı olabilecek bir şey olduğunu kaydetti.

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SEVGİ, NEZAKET, BAĞIŞLAYICILIK"

Bu yıl kanser tedavisini tamamlayan Kate Middleton, yeni yıl dönemini kastederek; "Bu aynı zamanda bize yavaşlama ve hepimizi birbirine bağlayan daha derin şeyler üzerinde düşünme fırsatı da veriyor. Durup kendimizi günlük yaşamın baskılarından uzaklaştırdığımızda, hayatlarımızı açık bir kalple, sevgiyle, nezaketle ve bağışlayıcılıkla yaşayacağımız alanı buluruz" ifadesini kullandı.

"HEPİMİZİN BİRBİRİNE SUNACAĞI BİR ŞEYLER VAR"

Kate mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

Her şeyden önce bizi korkuya değil sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Kendimize gösterdiğimiz sevgi ve başkalarına gösterdiğimiz sevgi. Empatiyle dinleyen sevgi, nazik ve anlayışlı sevgi, bağışlayıcı sevgi, neşe ve umut getiren sevgi.



Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sevgi, en karanlık zamanlarımızda bile parıldayan ışıktır. Hepimizin birbirimize sunabileceği bir şey var. Nazik sözler ya da anlayışlı bir kulak, yorgun bir omzun etrafındaki bir kol ya da sessizce birinin yanında olmak.