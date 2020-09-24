Prenses Martha Louise ile erkek arkadaşı Durek Verrett doğum gününde buluştu

ABD'den doğum günü organizasyonu için gelen Verrett, sevgilisi Prenses Louise'e sürpriz yaptı.

Norveç Prensesi Martha Louise, dün 49. yaş gününü kutladı.

Norveç Kraliyet Ailesi'ni buluşturan doğum günü partisinde bir de sürpriz vardı.

Louise'in 45 yaşındaki erkek arkadaşı Durek Verrett, koronavirüs salgını döneminde 6 ay uzak kaldığı Louise için düzenlenen partiye katıldı.

ERKEK ARKADAŞI SÜRPRİZ YAPTI

Prenses Louise, Los Angeles'tan gelen sevgilisi Verrett için Instagram hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı.

VERRETT İÇİN YAZDI

Paylaşımında sürprizleri sevdiğini vurgulayan Louise, "Birbirimizi görmesek bile, birbirimize olan bağımızı ve anlayışımızı nasıl derinleştirdiğimizi görmek çok zor ama harikaydı." notunu düştü.

Norveç Prensesi, ifadelerini "Korona döneminin bana gösterdiği şeylerden biri, sevdiklerimizi yakınımızda tuttuğumuzda daha iyi olduğumuzdur." şeklinde sürdürdü.