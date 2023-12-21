Haberler



Magazin



Prenseslik hayal oldu! Meghan Markle figüranlık yaptı... Şoke eden anlar

Prenseslik hayal oldu! Meghan Markle figüranlık yaptı... Şoke eden anlar Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin son dönemlerde ekonomik anlamda zorda olduğu söylendi. Markle'ın bir kahve reklamında yer alması ise bunu doğruladı.