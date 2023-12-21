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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin olaylı gelini Meghan Markle...
Prens Harry ile evlendikten sonra kraliyetten ayrılan Markle, ABD'ye yerleşme kararı aldı.
Harry ile birlikte ABD'ye giden ve tepkilerin odağında olan Markle, gündemden ise düşmüyor.
Çiftin son dönemde ekonomik sorunlarla mücadele ettiği söylenirken, Markle'ın bir kahve reklamı filminde figüran olarak yer alması sosyal medyada olay oldu.
Kraliyetin tepkisi merak konusu!
Meghan Markle, yatırımcısı olduğu Clevr Blends adlı kahve markasının reklamında yer aldı.
Arka planda içecek hazırlarken ve bilgisiyarda çalışırken görülüyor.
Sussex Düşesi, reklamın son kısmında ekranın önüne geçerek esprili bir şekilde videoyu sonlandırıyor.
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