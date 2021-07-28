Prison Break yıldızı Wentworth Miller'a otizm teşhisi konuldu

Prison Break dizisiyle dünya çapında adını duyuran Amerikalı oyuncu, hastalığı ile ilgili "Değiştirebileceğim bir şey değil" dedi.

Prison Break'te Michael Scofield isimli karakteri canlandıran oyuncu Wentworth Miller'a, yetişkin otizmi tanısı konuldu.

Wentworth Miller, haberi Instagram üzerinden duyurdu.

"DEĞİŞTİRECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL"

Amerikalı oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin. Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti."

"ÖĞRENMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Amerikalı oyuncu, tanı almanın pek çok kişinin hoşlanmadığı bir ayrıcalık olduğunu bildiğini ve teşhisin şok edici olduğunu ancak sürpriz olmadığını belirterek "Otizm hakkında yeterince bilgim yok. Bilinecek çok şey var. Şu anda çalışmalarım anlayışımı geliştiriyor gibi görünüyor. 50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden incelemek gerekiyor." yorumunu yaptı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Miller, ayrıca şunları söyledi:

"Odada birdenbire beliren yüksek sesli, bilgisiz bir ses olma riskini almak istemiyorum. Otizmli topluluk (bunu biliyorum) tarihsel olarak konuşuldu. Fazlası zarar verir. Sadece elimi kaldırıp 'buradayım' diyorum. Farkına varan olmuştur. Bilinçli veya bilinçsiz olarak yıllar içinde bana fazladan lütufta bulunan ya da alan veren, onlar için anlamlı olsun ya da olmasın, dünyada benim için anlamlı olan bir şekilde hareket etmeme izin veren herkese teşekkür ederim."