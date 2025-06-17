Protez saçını çıkardı! Oyuncu Enis Arıkan'ın saçsız hali gündem oldu

Haber Merkezi

Son olarak Kanal D ekranlarındaki Password yarışmasında sunuculuk yapan Enis Arıkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Arıkan sosyal medyada paylaştığı saçsız haliyle gündem oldu.

"EKTİRDİM"

Daha önce verdiği bir röportajda Arıkan "Ektirdim. Ektirdiğim dönemde Gülse Birsel beni aradı. Görüşmeye gittim, kafam iğneli. 'Ne yapacağız' derken bu yöntemi buldular. Çok hoşuma gitti. Bir daha kendi saçıma dönemedim. Bakımı çok zor." açıklamasını yapmıştı.