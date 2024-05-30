Pucca'dan kızını Çocuk Esirgeme'ye gönderen Deniz Akkaya'ya tepki: 'Yaz kampı mı orası?' Pucca, 15 yaşındaki kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini söyleyen eski manken Deniz Akkaya'yı eleştirdi.

ensonhaber.com

Sosyal medya hesabından öz kızı tarafından şiddet gördüğünü söyleyen eski manken Deniz Akkaya, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Akkaya'nın "Beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." demişti..

Kızının bu davranışına çok sinirlenen Akkaya, kızını burnunun sürtmesi için kendi rızasıyla Çocuk Esirgeme'ye verdiğini dile getirmişti.

Pucca kızdı

Tüm bu yaşananların ardından son günlerde ev sahibi ile yaşadığı sorunlarla adını sıkça duyduğumuz Pucca'dan yorum gecikmedi.

"Yaz kampı mı orası yahu?"

Deniz Akkaya'ya "Yaz kampı mı orası yahu?" diyerek tepki gösteren Pucca'dan bir de "Kınamayacağım ama çüş artık." çıkışı geldi.

Dalga geçti

Ardından yaşananlarla dalga geçercesine bir paylaşım daha yapan Pucca, oğlu Batı'yla karesini " Canım oğlumu ilerde beni balkona kilitlemesin diye hamburger yemeye götüreceğim." ifadelerini kullandı.