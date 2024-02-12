Pucca'nın eski ev sahibi Tuba Ünsal açtı ağzını yumdu gözünü: Kiramı ödemedi, evi mahvetti Ünlü fenomen ve yazar olan Pucca'nın ev sahibi, kirasını ödemediğinden dert yandı. Bunun üzerine sessiz kalmayan Tuba Ünsal, Pucca'nın eski ev sahibi olduğunu söyleyerek bazı iddialarda bulundu.

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Blog yazılarıyla ünlenne Pucca lakaplı Pınar Karagöz, gündemden düşmüyor.

Adına açılan davalarla gündeme gelen Karagöz, bu defa ev sahibiyle davalık oldu.

Pucca'nın ev sahibi yaptığı açıklamada, "İyilikten maraz doğdu." diyerek kirasını ödemediğini söyledi.

Dava açtığını ve 12 aydır mahkeme sürecinin devam ettiğini de ifade eden ev sahibi, evin Nişantaşı'nda 3+1 olduğunu ve kiranın 2023'te 10 bin 500 TL olduğunu sözlerine ekledi.

Ev sahibinin sözlerinin üzerine Pucca'dan yanıt gecikmedi.

"Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum"

Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar.



Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm.

"Evi boşaltma sürecindeyim"

Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum.



Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik, daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.

"Benim kiracımdı Pucca"

Tüm bu yaşananların ardından 'Pucca'nın eski ev sahibi olduğunu söyleyen Tuba Ünsal da Instagram hesabından Jale Tuncer'e destek verdi: