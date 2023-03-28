Rabia Soytürk: Eleştirilmekten korkmam Veda Mektubu diisiyle şu sıralar hayranlarının karşısına çıkan genç oyuncu Rabia Soytürk, eleştiriden korkmuyor.

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Ekranların yeni dizilerinden ‘Veda Mektubu dizisinde ‘Aslı' karakterine hayat veren Rabia Soytürk, samimi açıklamalarda bulundu.

Eleştirilmekten asla korkmadığını söyleyen Soytürk şunları söyledi:

"Doğru eleştiri kötü olabilir, kalbimi de kırabilir ama bazı insanlar iftirayı, yalanı eleştiri sanıyor. Yalansız ve iftirasız her eleştiriye de gayet açığım.”

Öztürk, saha önce verdiği bir röportajda Veda Mektubu Aslı için şu sözleri söyledi:

"Aslı'yı çok sevdim"