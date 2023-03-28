Rabia Soytürk: Eleştirilmekten korkmam

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Ekranların yeni dizilerinden ‘Veda Mektubu dizisinde ‘Aslı' karakterine hayat veren Rabia Soytürk, samimi açıklamalarda bulundu.
Eleştirilmekten asla korkmadığını söyleyen Soytürk şunları söyledi:
"Doğru eleştiri kötü olabilir, kalbimi de kırabilir ama bazı insanlar iftirayı, yalanı eleştiri sanıyor. Yalansız ve iftirasız her eleştiriye de gayet açığım.”
Öztürk, saha önce verdiği bir röportajda Veda Mektubu Aslı için şu sözleri söyledi:
"Aslı'yı çok sevdim"
"İzleyiciyi yürekten, sıcak bir aşk hikayesi bekliyor. Aslı’yı çok sevdim. Onunla öğrenecek olduğum şeyler bana çok heyecanlı geldi. Dans eğitimleri alıp kendimi farklı alanlarda geliştirdiğim için mutluyum. Aslı onu tanımam için çok alan sundu bana. Umarım başarılı olurum."