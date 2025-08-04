Abone ol: Google News

Rabia Soytürk, estetik iddialarına yanıt verdi

Yüzünün kırışıklıklarının net göründüğü bir videoyu paylaşan Rabia Soytürk, "Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışıklarıma rağmen botoks diyorsunuz! Salın yüzümü, takılıp kaldınız" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.08.2025 16:42
Rabia Soytürk, estetik iddialarına yanıt verdi

Rabia Soytürk, hakkında çıkan estetik iddialarına isyan etti. 

Rabia Soytürk, dudaklarına dolgu yaptırdığı ve botoks uygulattığına dair yorumlar üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Soytürk açıklamasında şöyle dedi:

"ŞU DUDAĞIMA DOLGU DİYORSUNUZ"

Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz!

Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık! Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir.

"SALIN YÜZÜMÜ"

Genetik önemli! Videoda da anlamıyor olamazsınız artık neyin ne olduğunu. Salın yüzümü, takıldınız kaldınız, başka bir şey yok hayatta, hayatımda!

Magazin Haberleri