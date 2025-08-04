Rabia Soytürk, estetik iddialarına yanıt verdi

Rabia Soytürk, hakkında çıkan estetik iddialarına isyan etti.

Rabia Soytürk, dudaklarına dolgu yaptırdığı ve botoks uygulattığına dair yorumlar üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Soytürk açıklamasında şöyle dedi:

"ŞU DUDAĞIMA DOLGU DİYORSUNUZ"

Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz!



Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık! Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir.

"SALIN YÜZÜMÜ"