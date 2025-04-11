Rabia Soytürk'ün küvet pozu sosyal medyada gündem oldu! Takipçileri yorum yağdırdı

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'Duy Beni', 'Veda Mektubu' ve 'Kör Nokta' gibi yapımlarla adını duyuran 26 yaşındaki genç oyuncu Rabia Soytürk, gündemden düşmeyen güzellerden.

Şu sıralar sevgilisi Samet Vuruşan'dan aldığı teklifinin heyecanını yaşayan 26 yaşındaki ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün aşkı doludizgin devam ediyor.

BEĞENİLDİ

Aşk hayatının yanı sıra paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Rabia Soytürk, bu kez küvette poz verdi. Sosyal medyayı sallayan pozlar binlerce beğeni aldı.