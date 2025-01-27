Rachel Araz’ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer’in kocası hakkında şaşırtan iddia! Eşlerinden açıklama geldi

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Nur Bilen Yavuzer, eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ve Rachel Araz, eşi Sami Kirespi gündemi sarsan bir iddia ile konuşuluyor.

Rachel Araz’ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer’in kocasının yıllardır birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Reha Yavuzer ve Sami Kirespi hakkındaki iddialar sonrası paylaşımın altına Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer yorum yaptı.

"NORMAL KARI KOCAYIZ"

Rachel Araz açıklamasında "Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli, filmlerdeki gibi 'susulan' bir tarafı olacak. Kimseyi üzmek istemiyorum ama biz de normal karı kocayız. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi?" dedi.

Nur Bilen Yavuzer ise bu iddiaya "Tanımadığınız aileler hakkında böyle çirkin ve asılsız bir haber yapmak inanın buna değmez" dedi.