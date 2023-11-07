Rafet El Roman müjdeyi verdi: 24 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor Pop müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman, 24 yaş küçük sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

ensonhaber.com

Tuğba Altıntop (1996-2003) ve Ceren Kaplakarslan'la (2014–2017) evlenip boşanan Rafet El Roman, iki yıldır kendinden 24 yaş küçük aşkı Yasemin Gergeç ile birlikte.

Daha önce 'Çapkın' etiketinin üzerine yapıştığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan ünlü şarkıcı, evliliğe yeşil ışık yaktı.

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen aşıklar müjdeyi verdi:

"Aileler tanıştı"

"İlk defa söyleyeyim, aileler tanıştı. Çok iyi ve çok güzel insanlar. İlk tanışmamız gayet güzel geçti."

Üç çocuk babası Rafet El Roman, verdiği röportajda, 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti:

"Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı.

"Gönüllü olarak yaptım"

Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım."