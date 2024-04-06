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Şarkıcı Rafet El Roman, bu kez sahne performansı ile adından söz ettirdi.
Kısa bir süre önce de estetikleriyle konuşulan El Roman bu kez de sahnede gerçekleştirdiği kendisine özgü dansı ile gündeme geldi.
Dans ederken enerjisi bitmedi
Rafet El Roman’ın sahnede orkestranın hızlı ritmine ayak uydururken, enerjisinin bir an bile tükenmediği ve hiç zorlanmadığı görüldü.
Yaşlanmayan ünlülerden olan Roman, ritim dansı ile adeta gençlere taş çıkarttı.
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