Rafet El Roman’dan ilginç dans performansı Türk popunun sevilen isimlerinden Rafet El Roman, sahnede kendine has dans figürleri sergiledi. İşte o anlar...

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ensonhaber.com

Şarkıcı Rafet El Roman, bu kez sahne performansı ile adından söz ettirdi.

Kısa bir süre önce de estetikleriyle konuşulan El Roman bu kez de sahnede gerçekleştirdiği kendisine özgü dansı ile gündeme geldi.

Dans ederken enerjisi bitmedi

Rafet El Roman’ın sahnede orkestranın hızlı ritmine ayak uydururken, enerjisinin bir an bile tükenmediği ve hiç zorlanmadığı görüldü.

Yaşlanmayan ünlülerden olan Roman, ritim dansı ile adeta gençlere taş çıkarttı.