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Yeni yılın sonra konserini vermek için İstanbullu hayranlarıyla önceki gün bir araya gelen Rafet El Roman, samimi açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan estetik haberleriyle ilglii konuşan ünlü şarkıcı, kendisinin şarkıcı olması için destek verdiği Yusuf Güney hakkında da açıklama yaptı.

"ESTETİĞİM YOK"

Esteitk yaptırmadığını söyleyen ünlü isim, “Beni çok farklı bir şekilde yansıttılar. Abartılı paylaşımlar yapıldı ama ben hep böyleydim. Ben botoks yaptırmam, yaptıranlara da karşı değilim." dedi.

El Roman, kariyerine destek verdiği Yusuf Güney’in son dönemde uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündemde olması hakkında da şöyle dedi:

"MÜZİĞİYLE DİKKAT ÇEKSİN"

“Onu şöhret yolunda destekledim ama şimdi hata üstüne hata yapıyor. Şöhretini iyi kullanamadı. Umarım bir an önce geri dönüp müziğe devam eder.

Yusuf normal bir insan, biraz fazla inançlı ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Ama o mehdi olamaz, müziğiyle dikkat çekmeli."